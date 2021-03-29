***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.03.2021 19:14
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
29.03.2021 3.500 17.370,00 2.050 10.211,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921596
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
18:058,3664
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,1669
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
18:059,8183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1506
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
18:05452,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,64
|Açılış
|: 452,58
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|375,10
|115.038.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|FROTO
|197,70
|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3572
|8,3664
|% 2,04
|
|Euro
|9,7895
|9,8183
|% 1,56
|
|Sterlin
|11,4326
|11,4899
|% 1,72
|
|Frank
|8,8370
|8,8902
|% 1,75
|
|Riyal
|2,2220
|2,2332
|% 2,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-29,02
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,18
|64,18
|-0,74
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59EUYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
-
17:58AVGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 239 adet işlem
-
17:57BRSAN
Yüzde 5.07 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 875 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
-
17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem