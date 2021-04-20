***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.04.2021 19:21
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
20.04.2021 1.250 4.955,00 1.250 5.015,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929741
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -34,79
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
18:058,1889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0817
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
18:059,8808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1119
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8843
En Düşük
9,7531
18:05471,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 8,10
|Açılış
|: 471,89
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|35,20
|119.005.152
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|4.127.068
|% 10,00
|
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.966.499
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.546.596
|% 9,98
|
|BJKAS
|9,00
|11.853.648
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.753.629
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.811.780
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|42.685.278
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|113.274
|% -10,00
|
|EREGL
|17,84
|1.358.933.463
|% -2,14
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|KRDMD
|6,90
|661.916.799
|% -4,17
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,07
|469.049.287
|% -2,36
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,81
|273.201.707
|% -1,63
|
|TSKB
|1,21
|136.245.966
|% -3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1879
|8,1889
|% 1,01
|
|Euro
|9,8684
|9,8808
|% 1,15
|
|Sterlin
|11,3698
|11,4268
|% 0,88
|
|Frank
|8,8891
|8,9427
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1768
|2,1877
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|13,87
|
|Altın Gr.
|472
|472
|8,09
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,52
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,24
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|-1,41
|