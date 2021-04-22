***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.04.2021 19:28
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
22.04.2021 500 1.787,50 1.750 6.442,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930635
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0804
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4057
En Düşük
8,3007
18:0510,1532
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1690
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,1665
En Düşük
9,9642
18:05478,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,03
|Açılış
|: 478,55
|
|Önceki Kapanış
|: 476,52
|
483,37
En Düşük
476,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|NUHCM
|52,45
|15.320.037
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|NUHCM
|52,45
|15.320.037
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,00
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 0,00
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3784
|8,3821
|% 0,92
|
|Euro
|10,1337
|10,1673
|% 1,83
|
|Sterlin
|11,6050
|11,6632
|% 1,25
|
|Frank
|9,1407
|9,1958
|% 1,33
|
|Riyal
|2,2284
|2,2395
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-7,45
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,01
|
|B. Petrol
|66,12
|66,12
|0,72
|