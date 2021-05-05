***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.05.2021 20:47
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
05.05.2021 600 2.475,00 1.500 6.305,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934800
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,73
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
18:058,2786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0353
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2693
18:0510,0083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0128
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9747
18:05483,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,53
|Açılış
|: 483,21
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|7,48
|5.452.061
|% 10,00
|
|YGYO
|1,32
|64.042.936
|% 10,00
|
|MRSHL
|313,50
|10.064.861
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|2.999.317
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|745.042
|% 10,00
|
|VAKFN
|17,26
|8.275.290
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.789.874
|% -9,72
|
|INTEM
|41,58
|5.088.192
|% -9,57
|
|BJKAS
|8,81
|133.570.301
|% -7,85
|
|AYEN
|6,97
|66.956.345
|% -7,80
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|EREGL
|19,80
|1.587.436.231
|% 1,85
|
|THYAO
|12,93
|1.164.874.516
|% 2,62
|
|KOZAL
|122,50
|1.080.442.697
|% 4,34
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,08
|485.234.232
|% 0,00
|
|PETKM
|6,90
|830.388.321
|% 2,37
|
|AKBNK
|5,00
|524.023.906
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2766
|8,2786
|% -0,42
|
|Euro
|9,9974
|10,0083
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,4761
|11,5337
|% -0,45
|
|Frank
|9,0838
|9,1385
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2018
|2,2128
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|28,01
|
|Altın Gr.
|483
|483
|5,53
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,35
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,20
|
|B. Petrol
|68,19
|68,19
|-0,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 4.05 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 571, 600 adet işlem
-
17:54TRILC
Yüzde 7.56 oranında artışla 40.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 771, 120 adet işlem
-
17:53YGYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 908, 542 adet işlem
-
17:52CEOEM
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 935, 512 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 33 artarak (% 0.84 ) 1, 235