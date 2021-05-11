***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.05.2021 18:42
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
11.05.2021 2.558 10.307,00 1.254 5.154,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936265
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4197
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1399
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4489
En Düşük
8,2733
12:3510,1881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1007
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2064
En Düşük
10,0522
12:35493,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,98
|Açılış
|: 493,11
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
496,35
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DGGYO
|10,69
|2.341.960
|% 9,98
|
|KSTUR
|334,90
|524.479
|% 9,98
|
|MERIT
|291,20
|1.188.974
|% 9,97
|
|YAPRK
|82,35
|2.533.970
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,11
|97.668.713
|% -9,98
|
|FENER
|23,52
|84.418.063
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,86
|134.350
|% -8,13
|
|INVEO
|125,00
|65.208.892
|% -7,75
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 2,98
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% -1,98
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 5,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4175
|8,4205
|% 1,70
|
|Euro
|10,1692
|10,1927
|% 1,04
|
|Sterlin
|11,8104
|11,8697
|% 1,18
|
|Frank
|9,2364
|9,2920
|% 1,22
|
|Riyal
|2,2389
|2,2501
|% 1,73
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-13,96
|
|Altın Gr.
|494
|494
|5,08
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,21
|27,25
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,02
|
|B. Petrol
|69,33
|69,33
|0,78
|
Seans Raporu
12:35
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17:55
PRKAB, CEOEM, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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