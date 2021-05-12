***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.05.2021 14:58
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
12.05.2021 500 2.007,50 998 4.074,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936420
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0784
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,5101
En Düşük
8,4116
12:3510,2746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1000
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2746
En Düşük
10,1512
12:35496,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,46
|Açılış
|: 496,91
|
|Önceki Kapanış
|: 491,53
|
497,48
En Düşük
491,15
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|75.487.300
|% 0,00
|
|BLCYT
|18,92
|6.357.879
|% 0,00
|
|CEOEM
|10,75
|50.582.132
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|19.010.027
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,10
|12.936.590
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4946
|8,4991
|% 0,95
|
|Euro
|10,2699
|10,2747
|% 0,98
|
|Sterlin
|11,8892
|11,9488
|% 0,75
|
|Frank
|9,3230
|9,3791
|% 1,07
|
|Riyal
|2,2589
|2,2702
|% 0,91
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,35
|0,03
|
Seans Raporu
12:35
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16:11
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