***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.05.2021 18:27
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
17.05.2021 1.005 4.140,60 1.773 7.416,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936621
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0523
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
18:0510,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1174
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2270
En Düşük
10,1023
18:05502,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,51
|Açılış
|: 502,46
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|10,89
|20.430.195
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|799.400
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.634.813
|% 10,00
|
|TURGG
|153,10
|23.897.859
|% 9,99
|
|FENER
|28,44
|321.635.801
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|405.734.474
|% -10,00
|
|YAPRK
|81,50
|46.064.061
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,32
|10.881.014
|% -9,59
|
|AYCES
|77,00
|4.654.024
|% -8,39
|
|MERIT
|259,50
|2.469.617
|% -7,32
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 1,51
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 1,95
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 2,94
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% -0,07
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% -0,41
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 1,55
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3516
|8,3640
|% 0,63
|
|Euro
|10,2015
|10,2270
|% 1,16
|
|Sterlin
|11,8207
|11,8800
|% 0,89
|
|Frank
|9,2752
|9,3311
|% 1,19
|
|Riyal
|2,2218
|2,2330
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|2,94
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,22
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,04
|
|B. Petrol
|68,75
|68,75
|-0,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında