***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.05.2021 18:37
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
18.05.2021 - - 1.110 4.687,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936828
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,3870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0322
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4343
En Düşük
8,3528
18:0510,2512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0392
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1550
|
10,3008
En Düşük
10,2120
18:05508,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,91
|Açılış
|: 508,14
|
|Önceki Kapanış
|: 502,23
|
510,43
En Düşük
501,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|PGSUS
|82,05
|313.330.750
|% 0,00
|
|TMPOL
|16,26
|4.940.005
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|TMPOL
|16,26
|4.940.005
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% 0,00
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3807
|8,3870
|% 0,39
|
|Euro
|10,2403
|10,2512
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,8451
|11,9045
|% 0,23
|
|Frank
|9,2766
|9,3325
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2288
|2,2400
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|15,15
|
|Altın Gr.
|508
|508
|5,61
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|9,00
|
|Tam
|3.320
|3.408
|36,17
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|17,50
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,98
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,52
|-0,05
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|-2,33
|