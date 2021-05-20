***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.05.2021 21:25
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Y
15:561.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,17
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:568,3776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:5610,2248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0368
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:56508,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,60
|Açılış
|: 508,38
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,68
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:56
|SONME
|38,64
|7.403.689
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.916.718
|% 9,91
|
|FENER
|34,16
|475.349.281
|% 9,21
|
|BERA
|29,02
|58.130.168
|% 7,56
|
|HATEK
|20,84
|12.994.689
|% 7,15
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SANFM
|14,50
|2.375.215
|% -7,11
|
|SAYAS
|31,00
|59.112.352
|% -6,91
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|GARAN
|8,21
|725.784.630
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,15
|622.977.918
|% 1,62
|
|TUPRS
|102,40
|615.542.092
|% 2,20
|
|JANTS
|89,60
|613.663.127
|% 1,99
|
|BJKAS
|7,64
|574.242.659
|% 5,96
|
|YKBNK
|2,18
|375.754.572
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,97
|267.973.858
|% 0,51
|
|GARAN
|8,21
|725.784.630
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,64
|574.242.659
|% 5,96
|
|KRDMD
|8,15
|622.977.918
|% 1,62
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3744
|8,3776
|% -0,03
|
|Euro
|10,2162
|10,2248
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,8666
|11,9261
|% 0,08
|
|Frank
|9,2920
|9,3480
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2275
|2,2387
|% -0,02
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|11,42
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|19,00
|
|Tam
|3.338
|3.424
|14,78
|
|Yarım
|1.613
|1.656
|7,15
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,57
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|27,99
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,51
|0,03
|
|B. Petrol
|66,08
|66,08
|0,97
|