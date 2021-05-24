***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.05.2021 21:07
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bild
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -51,96
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.400
18:058,4877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0987
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4877
En Düşük
8,3771
18:0510,3901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1393
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3926
En Düşük
10,2454
18:05515,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 8,59
|Açılış
|: 515,95
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
516,36
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|30,80
|103.188.780
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,52
|2.470.390
|% 9,93
|
|CANTE
|7,57
|335.192.295
|% 6,62
|
|TUCLK
|8,87
|71.059.854
|% 4,60
|
|ETILR
|7,02
|2.397.386
|% -10,00
|
|MERIT
|220,50
|1.515.318
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.440.521
|% -9,98
|
|AYES
|22,06
|1.756.561
|% -9,96
|
|AKYHO
|1,90
|29.050.007
|% -9,95
|
|CANTE
|7,57
|335.192.295
|% 6,62
|
|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
|
|PGSUS
|77,90
|178.834.272
|% -4,30
|
|ODAS
|2,31
|153.149.963
|% -4,15
|
|AYDEM
|7,87
|111.444.250
|% -3,20
|
|IHLGM
|0,99
|95.450.654
|% -4,81
|
|ODAS
|2,31
|153.149.963
|% -4,15
|
|CANTE
|7,57
|335.192.295
|% 6,62
|
|ZRGYO
|1,60
|51.160.608
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,20
|28.436.538
|% -4,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4841
|8,4877
|% 1,18
|
|Euro
|10,3817
|10,3901
|% 1,36
|
|Sterlin
|11,9283
|11,9881
|% 0,75
|
|Frank
|9,4058
|9,4625
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2524
|2,2637
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|10,94
|
|Altın Gr.
|516
|516
|8,25
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,11
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
-
17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
-
17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem