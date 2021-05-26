***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.05.2021 20:41
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
26.05.2021 1.000 4.582,50 1.532 7.098,10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938316
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
18:058,4931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0372
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5442
En Düşük
8,4264
18:0510,3905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0748
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4357
En Düşük
10,2928
18:05518,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,73
|Açılış
|: 518,45
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
519,86
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.728
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.203.452
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4884
|8,4931
|% 0,44
|
|Euro
|10,3735
|10,3905
|% 0,73
|
|Sterlin
|12,0319
|12,0922
|% 1,07
|
|Frank
|9,4325
|9,4893
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2582
|2,2696
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|1,87
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,73
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,88
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|0,08
|
|B. Petrol
|69,18
|69,18
|0,45
|