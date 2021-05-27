***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.05.2021 19:01
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
27.05.2021 750 3.375,00 1.000 4.587,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938511
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.423
En Düşük
1.401
18:058,5656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0674
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
18:0510,4500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0614
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
18:05523,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 5,29
|Açılış
|: 523,55
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5601
|8,5656
|% 0,79
|
|Euro
|10,4359
|10,4500
|% 0,59
|
|Sterlin
|12,1159
|12,1766
|% 0,69
|
|Frank
|9,4809
|9,5380
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2764
|2,2878
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|5,01
|
|Altın Gr.
|523
|523
|5,09
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,06
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|-0,47
|