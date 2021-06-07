Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

07.06.2021 19:03



***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş  adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
07.06.2021 250 1.462,50 1.500 9.022,50




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940811


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.448
Değişim :  0,04% |  0,51
Açılış :  1.447  
Önceki Kapanış :  1.447  
En Yüksek
1.454 En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 31,94 23.372.542 % 9,99  
RODRG 18,82 4.431.368 % 9,99  
BTCIM 12,81 25.439.468 % 9,96  
SEKUR 22,32 14.564.849 % 9,95  
SAYAS 30,08 15.473.754 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6108 8,6149 % 0,03  
Euro 10,4933 10,4985 % -0,06  
Sterlin 12,1568 12,2178 % -0,13  
Frank 9,5677 9,6253 % 0,11  
Riyal 2,2897 2,3012 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.893 -5,96  
Altın Gr. 524 524 -1,88  
Cumhuriyet 3.463 3.516 -2,00  
Tam 3.445 3.534 -5,31  
Yarım 1.665 1.710 -2,57  
Çeyrek 835 855 -1,28  
Gümüş.Ons 27,60 27,62 -0,28  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 -0,08  
B. Petrol 71,94 71,94 0,47  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru