***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.06.2021 18:35
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
15.06.2021 2.564 18.016,78 2.251 15.827,07
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942462
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,25
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.431
18:058,6161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0587
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,6316
En Düşük
8,4976
18:0510,3696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0127
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,2797
18:05508,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,95
|Açılış
|: 508,52
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
506,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|35,20
|74.030.954
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|1.000.617
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,32
|129.560
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|640.200
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,78
|249.354.215
|% 9,89
|
|BAGFS
|19,17
|374.007
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|32.123.425
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|414.593
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.321.003
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|4.355.723
|% -9,93
|
|THYAO
|14,32
|1.449.176.275
|% -1,17
|
|GARAN
|8,36
|940.636.973
|% -0,71
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,60
|818.667.222
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|YESIL
|2,32
|310.507.758
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,95
|389.708.411
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|264.584.929
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6078
|8,6161
|% 0,69
|
|Euro
|10,3524
|10,3696
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,0470
|12,1074
|% 0,25
|
|Frank
|9,4804
|9,5375
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2932
|2,3047
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-25,82
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,17
|74,17
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CLEBI
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 217.40 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 756 adet işlem
-
17:58VKGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 264 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 734, 898 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 10, 803.00 milyon TL de
-
17:55DERHL
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 623 adet işlem