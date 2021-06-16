***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.06.2021 18:29
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(
13:171.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.421
13:178,6462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0304
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
13:1710,3353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0066
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
13:17501,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,31
|Açılış
|: 501,71
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler13:17
|IDGYO
|5,50
|1.523.765
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.074.824
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.678.972
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|1.588.787
|% 9,94
|
|AYCES
|66,40
|2.397.922
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|15.691.302
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|918.018
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|239.879
|% -9,96
|
|YESIL
|2,10
|146.442.679
|% -9,48
|
|PENTA
|33,02
|40.745.862
|% -6,19
|
|THYAO
|14,60
|896.642.760
|% 1,96
|
|GARAN
|8,33
|383.008.660
|% -0,36
|
|BOBET
|5,62
|331.908.815
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,22
|272.509.623
|% 0,00
|
|EREGL
|18,55
|270.271.479
|% -2,01
|
|EKGYO
|2,22
|272.509.623
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|181.400.899
|% -0,45
|
|YESIL
|2,10
|146.442.679
|% -9,48
|
|THYAO
|14,60
|896.642.760
|% 1,96
|
|BOBET
|5,62
|331.908.815
|% 3,31
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6435
|8,6462
|% 0,35
|
|Euro
|10,3273
|10,3353
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,0469
|12,1073
|% 0,29
|
|Frank
|9,4223
|9,4791
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3008
|2,3124
|% 0,45
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-10,07
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|-62,00
|
|Tam
|3.308
|3.393
|-55,30
|
|Yarım
|1.599
|1.642
|-26,75
|
|Çeyrek
|802
|821
|-13,37
|
|Gümüş.Ons
|26,69
|26,72
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|-0,06
|