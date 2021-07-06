***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.07.2021 18:28
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler
15:081.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
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1.391
En Düşük
1.384
15:088,6713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0149
|Açılış
|: 74,9300
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|Önceki Kapanış
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15:087,37
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|Değişim
|: 0,77%
|| 0,06
|Açılış
|: 7,37
|
|Önceki Kapanış
|: 7,31
|
7,38
En Düşük
7,28
BIST En Aktif Hisseler15:08
|TUREX
|10,52
|19.594.489
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.080.009
|% 9,71
|
|AGYO
|2,26
|27.700.589
|% 8,13
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|SELVA
|6,93
|45.274.924
|% 6,78
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|868.952.482
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,26
|434.324.809
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,38
|425.046.843
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,05
|413.588.803
|% 1,88
|
|THYAO
|13,89
|407.981.717
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,26
|434.324.809
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|164.605.697
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|868.952.482
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,38
|425.046.843
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,05
|413.588.803
|% 1,88
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|11,07
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|-3,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-0,78
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,37
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|1,05
|
Seans Raporu
15:08
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15:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 12 artarak (% 0.42 ) 1, 226
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15:20FENER
Yüzde 5.25 oranında artışla 38.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 906, 062 adet işlem
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15:18TUCLK
Yüzde 4.34 oranında artışla 13.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 679, 845 adet işlem