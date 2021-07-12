***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.07.2021 18:42
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
12.07.2021 2.750 21.450,00 1.518 11.981,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950419
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,6186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0166
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5797
18:0510,1735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0792
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1375
18:05500,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,32
|Açılış
|: 500,14
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.813.155
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.716.628
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|23.022.679
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.722.167
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|54.307.068
|% 9,81
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|EKIZ
|7,40
|1.148.102
|% -9,98
|
|FADE
|14,16
|16.590.177
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.300.094
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|283.834
|% -9,88
|
|SASA
|28,34
|1.332.700.625
|% 7,11
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|THYAO
|13,10
|601.111.296
|% -1,06
|
|KRDMD
|7,09
|491.607.191
|% -1,25
|
|KOZAL
|106,00
|456.348.906
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,27
|339.800.687
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|AKBNK
|5,24
|434.078.885
|% -0,95
|
|TSKB
|1,21
|87.177.495
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6146
|8,6186
|% -0,19
|
|Euro
|10,1592
|10,1735
|% -0,77
|
|Sterlin
|11,8666
|11,9261
|% -0,73
|
|Frank
|9,3391
|9,3953
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2893
|2,3007
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,11
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
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