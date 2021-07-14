***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.07.2021 18:18
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
14.07.2021 1.000 7.120,00 1.750 12.545,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951233
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0156
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5945
En Düşük
8,5398
18:0510,1420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0264
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,2012
En Düşük
10,1056
18:05504,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 504,32
|
|Önceki Kapanış
|: 504,51
|
506,40
En Düşük
501,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|MARTI
|1,89
|4.908.887
|% 0,00
|
|NETAS
|18,84
|12.012.087
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|MARTI
|1,89
|4.908.887
|% 0,00
|
|NETAS
|18,84
|12.012.087
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,03
|207.820.094
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5674
|8,5690
|% -0,18
|
|Euro
|10,1293
|10,1420
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,7945
|11,8536
|% -0,61
|
|Frank
|9,2877
|9,3436
|% -0,69
|
|Riyal
|2,2775
|2,2889
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|2,50
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|-0,70
|