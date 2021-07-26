***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.07.2021 18:27
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
26.07.2021 4.112 31.223,20 1.944 14.732,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951862
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
18:058,5666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0143
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
18:0510,1403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0344
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1693
En Düşük
10,0795
18:05495,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,40
|Açılış
|: 495,79
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|5,51
|7.974.075
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.653.802
|% 9,96
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|30.039.073
|% 9,94
|
|SERVE
|16,00
|108.810
|% -6,98
|
|AVOD
|5,30
|8.746.007
|% -6,19
|
|AKSUE
|8,30
|14.675.769
|% -5,57
|
|KENT
|210,00
|1.557.047
|% -4,89
|
|HLGYO
|2,25
|67.811.075
|% -4,66
|
|THYAO
|12,55
|1.125.514.451
|% 1,95
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,49
|716.626.694
|% 1,08
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PETKM
|5,58
|486.874.898
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,27
|351.663.620
|% 0,44
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PEKGY
|1,00
|115.431.733
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|TSPOR
|3,22
|315.081.144
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5649
|8,5666
|% 0,17
|
|Euro
|10,1302
|10,1403
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,8517
|11,9112
|% 0,58
|
|Frank
|9,3278
|9,3840
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2766
|2,2880
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,06
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|-0,14
|