***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.08.2021 19:03
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
02.08.2021 2.000 13.810,00 2.392 16.741,74
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954229
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
18:058,4125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0646
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4455
En Düşük
8,2921
18:059,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0617
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0427
En Düşük
9,8542
18:05489,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,58
|Açılış
|: 489,31
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,63
|11.731.442
|% 10,00
|
|ORMA
|31,48
|667.447
|% 9,99
|
|KTSKR
|26,64
|36.267.026
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|50.767.283
|% 9,94
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|26.627.463
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.573.662
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|IDEAS
|48,08
|3.968.892
|% -7,18
|
|BAYRK
|9,30
|46.197.889
|% -7,09
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|EREGL
|20,06
|1.022.771.587
|% 1,83
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|ASELS
|16,18
|724.781.074
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|ODAS
|1,33
|171.789.487
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,80
|236.803.405
|% -0,55
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4035
|8,4125
|% 0,77
|
|Euro
|9,9744
|9,9848
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,6525
|11,7110
|% 0,82
|
|Frank
|9,2543
|9,3101
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2344
|2,2456
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,35
|
|Altın Gr.
|489
|490
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,09
|
|B. Petrol
|72,29
|72,29
|-0,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
-
17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
-
17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243