***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.08.2021 18:32
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
23.08.2021 1.500 9.862,50 2.434 15.139,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960084
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
18:058,4223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
18:059,9051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9332
En Düşük
9,8619
18:05488,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,36
|Açılış
|: 488,82
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
490,14
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|24,86
|15.539.414
|% 10,00
|
|BALAT
|5,17
|1.357.318
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|2.311.102
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|12.887.556
|% -9,95
|
|EDATA
|16,62
|96.289.719
|% -9,62
|
|VBTYZ
|22,46
|77.743.200
|% -9,22
|
|AGYO
|4,55
|88.382.454
|% -8,45
|
|SANFM
|20,58
|6.432.100
|% -7,13
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|141.181.738
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4157
|8,4225
|% 0,03
|
|Euro
|9,8977
|9,9057
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,5211
|11,5788
|% -0,08
|
|Frank
|9,1830
|9,2384
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2373
|2,2486
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,60
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,07
|
|B. Petrol
|70,52
|70,52
|2,15
|