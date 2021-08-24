***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.08.2021 18:24
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
24.08.2021 1.650 9.896,50 1.700 10.436,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960293
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.452
18:058,3729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
18:059,8594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0338
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
18:05481,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,88
|Açılış
|: 481,97
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
480,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|902.160
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|50.776.012
|% 9,67
|
|PENTA
|85,00
|11.174.555
|% 9,25
|
|ISGSY
|8,55
|195.077.259
|% -10,00
|
|UFUK
|22,32
|552.875
|% -10,00
|
|EDATA
|14,96
|99.390.988
|% -9,99
|
|UTPYA
|22,00
|1.491.070
|% -9,98
|
|AGYO
|4,10
|19.175.599
|% -9,89
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|BRLSM
|12,12
|1.315.233.134
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,63
|665.097.648
|% -0,78
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|257.731.817
|% 2,80
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|YKBNK
|2,55
|422.925.671
|% -1,16
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3706
|8,3729
|% -0,29
|
|Euro
|9,8551
|9,8594
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,4689
|11,5264
|% -0,21
|
|Frank
|9,1345
|9,1895
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2278
|2,2389
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-13,69
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,69
|70,69
|0,28
|