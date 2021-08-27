***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.08.2021 18:17
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
27.08.2021 2.000 11.012,50 2.750 15.497,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960832
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0431
|Açılış
|: 8,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3938
En Düşük
8,3220
18:059,9019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9174
En Düşük
9,8241
18:05487,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 488,03
|
|Önceki Kapanış
|: 487,62
|
490,13
En Düşük
485,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% 0,00
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3783
|8,3850
|% 0,50
|
|Euro
|9,8867
|9,9031
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,4860
|11,5436
|% 0,33
|
|Frank
|9,0950
|9,1497
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2255
|2,2367
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-6,59
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|28,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|3,12
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|1,51
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|72,12
|72,12
|0,42
|