***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.09.2021 18:20
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
08.09.2021 2.550 15.270,00 3.850 23.416,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962879
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.453
En Düşük
1.428
18:058,4469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,4495
En Düşük
8,4328
18:0510,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0124
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0110
En Düşük
9,9775
18:05488,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,39
|Açılış
|: 488,18
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
488,91
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|209,00
|2.098.520
|% 10,00
|
|ORCAY
|14,33
|160.667.615
|% 9,98
|
|DOBUR
|22,94
|1.829.101
|% 9,97
|
|YEOTK
|32,20
|73.601.923
|% 9,97
|
|BALAT
|9,82
|2.451.472
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,17
|3.405.042
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|263.766
|% -7,14
|
|AKYHO
|2,38
|18.053.159
|% -6,67
|
|CASA
|133,40
|858.123
|% -4,30
|
|MMCAS
|5,80
|267.563
|% -3,33
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|THYAO
|12,63
|794.244.407
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|TUPRS
|104,30
|444.336.911
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|MRGYO
|1,11
|86.447.223
|% 0,91
|
|ODAS
|1,49
|113.419.524
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4423
|8,4491
|% 0,14
|
|Euro
|9,9911
|10,0108
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6660
|11,7245
|% 0,20
|
|Frank
|9,1791
|9,2344
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2458
|2,2571
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,23
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|71,85
|71,85
|0,40
|