***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.09.2021 18:18
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
23.09.2021 850 4.927,50 1.345 7.879,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965037
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,78
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
18:058,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0873
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
18:0510,3861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0770
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
18:05498,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,97
|Açılış
|: 498,87
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.146.211
|% -9,95
|
|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
|
|AGYO
|2,96
|34.279.272
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.339.181
|% -9,72
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8441
|8,8492
|% 1,00
|
|Euro
|10,3783
|10,3861
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,0796
|12,1401
|% 0,79
|
|Frank
|9,5356
|9,5931
|% 1,03
|
|Riyal
|2,3525
|2,3643
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|9,95
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,98
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|77,91
|77,91
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DESPC
Yüzde -8.26 oranında düşüşle 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 236, 113 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 39 kaybederek (% -1.49 ) 1, 476
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17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKURU, IEYHO
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17:57XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 12, 074.00 milyon TL de
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17:57KIMMR
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 284, 150 adet işlem