***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.10.2021 18:41
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
06.10.2021 2.100 11.283,00 900 4.869,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967588
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
18:058,8737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
18:0510,2836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0111
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
18:05500,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,89
|Açılış
|: 500,93
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|3,30
|1.037.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,49
|28.227.372
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.534.141
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.337.842
|% 10,00
|
|SEYKM
|16,20
|7.625.912
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.295.479
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.869.785
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|406.281.071
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.510.149
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 2,99
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 3,45
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 5,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8711
|8,8737
|% 0,04
|
|Euro
|10,2685
|10,2836
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0476
|12,1081
|% 0,26
|
|Frank
|9,5167
|9,5740
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3589
|2,3707
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-7,61
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|1,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ERSU
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17:56
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