***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.10.2021 19:01
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
07.10.2021 1.200 6.411,00 3.298 17.824,44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968184
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0881
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1206
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3959
En Düşük
10,2298
18:05506,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,74
|Açılış
|: 506,13
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|179,30
|25.399.825
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|490.372
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.574.411
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.664.250
|% 9,99
|
|KERVN
|0,72
|1.045.691
|% -10,00
|
|SEYKM
|14,58
|2.951.954
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.293.729
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.909.353
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,50
|267.245.081
|% -9,62
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.121.651.270
|% 1,68
|
|SASA
|27,50
|942.680.072
|% 2,92
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% -0,21
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% -0,84
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|DOHOL
|2,58
|302.158.880
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9557
|8,9631
|% 0,99
|
|Euro
|10,3697
|10,3959
|% 1,17
|
|Sterlin
|12,1656
|12,2266
|% 1,05
|
|Frank
|9,6277
|9,6857
|% 1,23
|
|Riyal
|2,3826
|2,3945
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,89
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,47
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|0,54
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM