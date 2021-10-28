***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.10.2021 13:30
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
28.10.2021 1.300 5.981,00 2.282 10.613,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973203
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0781
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6272
En Düşük
9,5185
12:3511,1570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0090
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,2256
En Düşük
11,1178
12:35548,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,21
|Açılış
|: 548,81
|
|Önceki Kapanış
|: 551,02
|
556,03
En Düşük
545,77
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|DENGE
|1,39
|371.937
|% 0,00
|
|BTCIM
|14,88
|7.197.368
|% 0,00
|
|KORDS
|27,60
|44.840.422
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6049
|9,6075
|% 0,84
|
|Euro
|11,1403
|11,1580
|% 0,09
|
|Sterlin
|13,1612
|13,2272
|% 0,45
|
|Frank
|10,4835
|10,5466
|% 0,76
|
|Riyal
|2,5546
|2,5675
|% 0,89
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-22,08
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|-0,42
|
Seans Raporu
12:35
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17:42
KZBGY, DESPC, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:27
BIOEN, KRGYO, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
KTSKR, TURSG, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
DOGUB, ZRGYO, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
KTSKR, TURSG, TIRE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında