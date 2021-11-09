***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.11.2021 18:31
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
09.11.2021 - - 300 1.212,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976451
BIST
18:051.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,45
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
18:059,8194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0872
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
18:0511,2930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
18:05582,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 8,81
|Açılış
|: 582,03
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|93,00
|27.261.927
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.528.481
|% 9,97
|
|OYLUM
|8,05
|7.141.600
|% 9,97
|
|TURGG
|144,60
|14.864.328
|% 9,96
|
|DOAS
|37,76
|181.182.453
|% 9,96
|
|RALYH
|7,97
|77.518.798
|% -9,94
|
|DOKTA
|32,00
|9.704.159
|% -9,09
|
|SNPAM
|9,39
|355.382
|% -8,92
|
|KLMSN
|10,15
|34.124.913
|% -7,31
|
|SARKY
|16,98
|52.098.200
|% -6,96
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|THYAO
|18,13
|1.850.889.642
|% -0,17
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 3,01
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|YKBNK
|3,13
|847.149.681
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,11
|551.361.115
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8140
|9,8194
|% 0,90
|
|Euro
|11,2862
|11,2930
|% -0,01
|
|Sterlin
|13,1463
|13,2123
|% -0,05
|
|Frank
|10,6523
|10,7165
|% 0,15
|
|Riyal
|2,6103
|2,6234
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|14,02
|
|Altın Gr.
|582
|582
|8,81
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,62
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,77
|7,78
|0,17
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|-1,76
|