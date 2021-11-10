***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.11.2021 20:26
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
10.11.2021 - - 1.200 4.761,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976928
BIST
18:051.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
18:059,8973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0558
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
18:0511,3619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0640
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
18:05592,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 6,32
|Açılış
|: 592,66
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|102,30
|25.276.182
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,47
|31.021.127
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|119.598.763
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|99.957.632
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|20.074.366
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|192.752.407
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.398.427
|% -9,97
|
|RALYH
|7,18
|106.306.108
|% -9,91
|
|TURGG
|130,30
|41.912.415
|% -9,89
|
|SUMAS
|94,10
|730.369
|% -8,99
|
|PETKM
|7,65
|8.517.897.371
|% 5,52
|
|GARAN
|10,60
|3.529.426.851
|% -1,21
|
|THYAO
|17,72
|1.956.486.821
|% -2,26
|
|TUPRS
|156,50
|1.713.390.937
|% -0,89
|
|SISE
|9,47
|1.335.859.279
|% -1,04
|
|PETKM
|7,65
|8.517.897.371
|% 5,52
|
|GARAN
|10,60
|3.529.426.851
|% -1,21
|
|YKBNK
|3,08
|932.694.127
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,04
|393.524.567
|% -3,32
|
|ODAS
|1,51
|276.174.371
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8956
|9,8973
|% 0,57
|
|Euro
|11,3402
|11,3619
|% 0,57
|
|Sterlin
|13,1882
|13,2543
|% 0,23
|
|Frank
|10,6973
|10,7618
|% 0,23
|
|Riyal
|2,6309
|2,6441
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|9,49
|
|Altın Gr.
|592
|592
|6,01
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,24
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|8,02
|8,03
|0,22
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MERCN
Yüzde 8.46 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 825, 874 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 32, 144.00 milyon TL de
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17:55KLKIM
Yüzde 4.37 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 610, 176 adet işlem
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17:54ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 213 adet işlem
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17:53ATATP
Yüzde 9.34 oranında artışla 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 958 adet işlem