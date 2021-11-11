***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.11.2021 18:20
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
11.11.2021 300 1.170,00 300 1.176,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977122
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:0510,0225
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1192
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
10,0229
En Düşük
9,8824
18:0511,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1250
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4797
En Düşük
11,3199
18:05600,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 7,26
|Açılış
|: 600,51
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
601,80
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0140
|10,0177
|% 1,16
|
|Euro
|11,4665
|11,4749
|% 1,10
|
|Sterlin
|13,4045
|13,4717
|% 1,57
|
|Frank
|10,8326
|10,8978
|% 1,21
|
|Riyal
|2,6630
|2,6764
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|2,05
|
|Altın Gr.
|601
|601
|7,43
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,15
|8,16
|0,13
|
|B. Petrol
|82,31
|82,31
|-0,56
|