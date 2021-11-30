***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.11.2021 18:14
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
30.11.2021 - - 300 1.020,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980328
BIST
18:051.857
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 47,75
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
18:0513,3381
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -0,3330
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
18:0515,1538
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -0,3727
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
18:05762,12
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -16,63
|Açılış
|: 762,12
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|26,40
|17.138.014
|% 10,00
|
|TETMT
|254,10
|14.867.288
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|QUAGR
|14,42
|136.767.100
|% 9,99
|
|RALYH
|19,23
|12.841.275
|% -9,97
|
|KUTPO
|116,50
|247.536.198
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|24.315.568
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,02
|2.229.625
|% -8,45
|
|BRKO
|1,02
|805.786
|% -7,27
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|THYAO
|18,41
|3.504.335.292
|% 6,91
|
|SISE
|12,97
|2.457.161.552
|% 3,35
|
|SASA
|45,58
|2.370.889.781
|% 5,02
|
|ASELS
|21,84
|2.179.774.462
|% 0,46
|
|YKBNK
|3,30
|1.171.214.560
|% 4,10
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,28
|643.343.252
|% 1,79
|
|TSKB
|1,49
|392.354.623
|% 0,68
|
|KRDMD
|8,96
|1.901.845.500
|% 4,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2820
|13,3381
|% -2,44
|
|Euro
|14,9982
|15,1538
|% -2,40
|
|Sterlin
|17,6858
|17,7745
|% -2,42
|
|Frank
|14,4349
|14,5218
|% -2,66
|
|Riyal
|3,5407
|3,5584
|% -2,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|11,76
|
|Altın Gr.
|765
|765
|-13,44
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,66
|-0,36
|
|B. Petrol
|71,24
|71,24
|2,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUHCM
Yüzde 7.21 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 839, 894 adet işlem
-
17:58USAK
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 101, 951 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 7.03 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 409, 215 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 5.91 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 530, 630 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 063.00 milyon TL de