***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.04.2022 18:23
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
18.04.2022 650 2.632,00 600 2.412,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021555
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0140
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0448
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05922,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,28
|Açılış
|: 922,09
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
919,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|AYEN
|15,87
|25.459.814
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.704.350
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.309
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.580.149
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.294.642
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.523.242
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6487
|14,6506
|% 0,10
|
|Euro
|15,8230
|15,8388
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,0086
|19,1039
|% 0,10
|
|Frank
|15,3775
|15,4702
|% -0,35
|
|Riyal
|3,8952
|3,9148
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-22,23
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-9,42
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,28
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,27
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,90
|