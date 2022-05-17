***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.05.2022 19:11
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
17.05.2022 - - 600 2.172,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031012
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0360
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
18:0516,7427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0145
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
18:05931,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,44
|Açılış
|: 931,84
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
936,12
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,90
|133.339.157
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|32.006.672
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.550.627
|% 9,97
|
|SELVA
|10,60
|22.875.556
|% 9,96
|
|ARMDA
|131,40
|1.693.542
|% 9,96
|
|LKMNH
|16,64
|21.307.530
|% -9,96
|
|ULUUN
|12,65
|308.307.906
|% -9,96
|
|SMRTG
|23,12
|195.965.789
|% -7,30
|
|MNDRS
|3,30
|42.404.719
|% -7,30
|
|GLBMD
|7,01
|6.034.750
|% -7,15
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,76
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9354
|15,9381
|% 0,23
|
|Euro
|16,6592
|16,7427
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,6101
|19,7085
|% -1,03
|
|Frank
|16,0614
|16,1581
|% 0,73
|
|Riyal
|4,2359
|4,2572
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,26
|
|Altın Gr.
|934
|934
|5,50
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de