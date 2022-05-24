***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.05.2022 18:14
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
24.05.2022 - - 300 1.050,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032161
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 43,10
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
18:0516,3292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2534
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
18:0517,4670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1704
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
18:05973,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,09
|Açılış
|: 973,32
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
979,18
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|27,06
|5.487.181
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|543.372.341
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|63.096.251
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.243.025
|% 9,95
|
|LIDFA
|8,29
|36.861.402
|% 9,95
|
|SELVA
|8,46
|38.309.443
|% -10,00
|
|MEPET
|4,07
|25.164.006
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|34.253.689
|% -9,82
|
|KAPLM
|64,00
|16.347.772
|% -9,80
|
|NUGYO
|5,55
|128.650.662
|% -9,46
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 1,19
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 6,16
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 2,60
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 1,56
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 5,29
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3164
|16,3292
|% 1,58
|
|Euro
|17,4371
|17,4670
|% 0,99
|
|Sterlin
|20,4703
|20,5729
|% 1,74
|
|Frank
|16,9088
|17,0107
|% 1,30
|
|Riyal
|4,3377
|4,3594
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-11,23
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,77
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
-
17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
-
17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
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17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem