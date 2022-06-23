***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.06.2022 18:13
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
23.06.2022 300 1.032,00 300 1.050,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038979
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0517,1816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,1709
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,1179
18:0518,1143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,1636
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,0647
18:051.011,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,65
|Açılış
|: 1.011,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.009,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1790
|17,1816
|% -0,98
|
|Euro
|18,0464
|18,1143
|% -0,90
|
|Sterlin
|21,0606
|21,1662
|% -0,61
|
|Frank
|17,9162
|18,0241
|% -0,20
|
|Riyal
|4,5728
|4,5957
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|3,96
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.011
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.704
|6.854
|-8,00
|
|Yarım
|3.291
|3.353
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.676
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,18
|21,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,73
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TURGG
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17:58XU050
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17:58
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17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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