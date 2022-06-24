***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.06.2022 18:36
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
24.06.2022 300 1.035,00 600 2.112,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039232
BIST
15:212.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -21,42
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:2116,5060
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -0,3784
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:2117,4503
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -0,3769
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:21971,75
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -20,36
|Açılış
|: 971,75
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:21
|RYSAS
|8,47
|10.342.840
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.196.801
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.668.005
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.649.025
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,91
|34.308.230
|% 9,68
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|ISKPL
|4,84
|54.811.066
|% -3,97
|
|YONGA
|21,00
|250.042
|% -3,58
|
|CANTE
|40,72
|35.057.809
|% -3,55
|
|PGSUS
|187,30
|407.102.848
|% 2,02
|
|ODAS
|3,16
|364.809.166
|% -1,25
|
|BERA
|15,93
|293.334.732
|% 9,64
|
|GESAN
|39,96
|187.942.294
|% 6,79
|
|MAVI
|52,65
|118.668.480
|% 3,95
|
|MOBTL
|1,80
|103.033.268
|% -0,55
|
|FORMT
|1,84
|41.076.681
|% 2,79
|
|BERA
|15,93
|293.334.732
|% 9,64
|
|SEGYO
|1,05
|19.411.474
|% -0,94
|
|HUNER
|2,67
|37.770.508
|% 3,09
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4906
|16,5060
|% -2,24
|
|Euro
|17,4232
|17,4503
|% -2,11
|
|Sterlin
|20,1630
|20,2641
|% -2,38
|
|Frank
|17,1210
|17,2242
|% -2,43
|
|Riyal
|4,3808
|4,4027
|% -2,35
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|4,30
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-18,07
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.494
|6.608
|-254,00
|
|Yarım
|3.188
|3.232
|-124,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|-62,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,86
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:35DOAS
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 81.20 lira fiyatla işlem gören hissede 690, 212 adet işlem
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15:34XU100
Endeks 2, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 20, 121.00 milyon TL de
-
15:33INVEO
Yüzde -61.16 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 203 adet işlem
-
15:32USDTR
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 1, 570.90 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 227 adet işlem
-
15:30KGYO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 828, 180 adet işlem