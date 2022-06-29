***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.06.2022 19:39
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
29.06.2022 300 1.005,00 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040179
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0504
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1521
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5398
En Düşük
17,2330
18:05970,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,09
|Açılış
|: 970,67
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6846
|16,6886
|% 0,30
|
|Euro
|17,4968
|17,5398
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,2674
|20,3690
|% 0,75
|
|Frank
|17,4097
|17,5145
|% 0,28
|
|Riyal
|4,4362
|4,4585
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-9,41
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.457
|6.578
|-63,00
|
|Yarım
|3.160
|3.216
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,35
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,90
|-0,21
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,35
|