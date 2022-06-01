Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEDIK* *EUREN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

01.06.2022 15:26
***GEDIK* *EUREN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Ar


***GEDIK******EUREN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

İlgili Şirketler [EUREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033869


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:362.588
Değişim :  0,73% |  18,84
Açılış :  2.579  
Önceki Kapanış :  2.569  
En Yüksek
2.598 En Düşük
2.565
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YUNSA 31,24 27.040.962 % 10,00  
MAGEN 11,55 95.770.651 % 10,00  
MZHLD 88,60 10.935.101 % 9,99  
EPLAS 19,06 33.456.296 % 9,98  
HEDEF 6,30 20.357.660 % 9,95  
daha fazla
16:34 Alış Satış %  
Dolar 16,4740 16,4761 % 0,51  
Euro 17,6815 17,7311 % 1,34  
Sterlin 20,6012 20,7045 % 0,96  
Frank 17,1061 17,2092 % 0,92  
Riyal 4,3786 4,4005 % 0,48  
daha fazla
16:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 19,55  
Altın Gr. 986 986 13,08  
Cumhuriyet 6.542 6.641 52,00  
Tam 6.523 6.688 67,60  
Yarım 3.153 3.235 32,69  
Çeyrek 1.581 1.618 16,35  
Gümüş.Ons 22,18 22,21 0,36  
Gümüş Gr. 11,67 11,69 0,17  
B. Petrol 116 116 -0,01  
Seans Raporu 16:34
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru