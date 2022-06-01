***GEDIK* *EUREN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
01.06.2022 15:26
***GEDIK******EUREN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033869
BIST
16:362.588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,84
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:3616,4860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0938
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4860
En Düşük
16,3796
16:3617,7234
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2274
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:36987,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 14,15
|Açılış
|: 987,38
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
987,79
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:34
|YUNSA
|31,24
|27.040.962
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|95.770.651
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.456.296
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.357.660
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.681.948
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.370.973
|% -9,94
|
|FENER
|43,00
|135.633.504
|% -4,40
|
|DAPGM
|30,30
|20.394.532
|% -4,36
|
|TSKB
|2,20
|273.069.675
|% -4,35
|
|THYAO
|49,58
|3.282.930.567
|% 0,65
|
|SASA
|40,78
|2.594.949.335
|% 8,11
|
|AKBNK
|8,62
|1.737.524.143
|% 1,89
|
|SISE
|20,94
|1.336.179.433
|% -0,10
|
|KRDMD
|15,13
|1.274.093.897
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,82
|971.306.686
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,62
|1.737.524.143
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,82
|501.176.481
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,26
|193.812.825
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,85
|471.822.733
|% -0,62
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4740
|16,4761
|% 0,51
|
|Euro
|17,6815
|17,7311
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,6012
|20,7045
|% 0,96
|
|Frank
|17,1061
|17,2092
|% 0,92
|
|Riyal
|4,3786
|4,4005
|% 0,48
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|19,55
|
|Altın Gr.
|986
|986
|13,08
|
|Cumhuriyet
|6.542
|6.641
|52,00
|
|Tam
|6.523
|6.688
|67,60
|
|Yarım
|3.153
|3.235
|32,69
|
|Çeyrek
|1.581
|1.618
|16,35
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,17
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,01
|
Seans Raporu
16:34
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16:49SKTAS
Yüzde 4.75 oranında artışla 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 145, 391 adet işlem
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16:48BRKSN
Yüzde 4.63 oranında artışla 8.81 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 538 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 2, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 30, 785.00 milyon TL de
-
16:46NATEN
Yüzde 5.08 oranında artışla 63.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 036 adet işlem
-
16:45SASA
Yüzde 7.85 oranında artışla 40.68 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 369, 445 adet işlem