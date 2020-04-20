***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.04.2020 18:24
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
20.04.2020
- - 1.250 2.005,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839374
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9547
En Düşük
6,8741
18:057,5560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,4695
18:05379,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,59
|Açılış
|: 379,84
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
380,60
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|AYCES
|19,29
|1.399.701
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6436
|8,6869
|% 0,06
|
|Frank
|7,1605
|7,2036
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8465
|1,8558
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|380
|4,72
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.495
|-28,60
|
|Tam
|2.507
|2.571
|-25,60
|
|Yarım
|1.218
|1.249
|-14,30
|
|Çeyrek
|611
|625
|-7,10
|