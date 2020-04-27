***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.04.2020 08:49
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tari
11:33100.606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.847,16
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.744
En Düşük
100.086
11:336,9819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:337,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0356
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:33386,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 386,72
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|16,83
|7.646.912
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.212.095
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.761.376
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.361.640
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|EUYO
|1,39
|7.410.109
|% -4,14
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|GARAN
|8,28
|367.905.613
|% 1,97
|
|THYAO
|10,60
|322.762.131
|% 3,21
|
|ECILC
|4,98
|289.691.141
|% 3,32
|
|ASELS
|27,26
|270.438.807
|% 2,17
|
|GUSGR
|3,35
|218.612.016
|% 8,06
|
|GUSGR
|3,35
|218.612.016
|% 8,06
|
|ECILC
|4,98
|289.691.141
|% 3,32
|
|ODAS
|1,67
|94.367.797
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,08
|100.319.733
|% 3,48
|
|GARAN
|8,28
|367.905.613
|% 1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6564
|8,6998
|% 0,97
|
|Frank
|7,1584
|7,2015
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-8,92
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.479
|2.537
|-0,50
|
|Tam
|2.544
|2.603
|-0,50
|
|Yarım
|1.240
|1.270
|-0,30
|
|Çeyrek
|622
|635
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,23
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,77
|23,77
|-1,04
|
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