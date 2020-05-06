***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.05.2020 18:14
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
06.05.2020
536 884,40 250 425,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843114
BIST
17:5998.624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -113,84
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
17:597,1861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1119
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
17:597,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1002
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
17:59390,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,38
|Açılış
|: 390,83
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.719.733
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|242.887
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|662.351
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.185.637
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,37
|336.640.032
|% -8,94
|
|DEVA
|14,62
|54.707.774
|% -8,80
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|MAALT
|75,60
|24.703.950
|% -7,86
|
|KRDMD
|2,48
|944.026.755
|% 9,73
|
|GARAN
|8,09
|650.434.028
|% -0,61
|
|TSPOR
|5,29
|573.264.992
|% -7,68
|
|GUSGR
|3,21
|532.755.916
|% 8,08
|
|KOZAA
|12,45
|516.702.844
|% 4,45
|
|KRDMD
|2,48
|944.026.755
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,21
|532.755.916
|% 8,08
|
|KARSN
|1,85
|304.667.796
|% 6,94
|
|GSRAY
|2,57
|381.521.087
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,10
|268.019.463
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8481
|8,8925
|% 0,80
|
|Frank
|7,3345
|7,3787
|% 1,18
|
|Riyal
|1,9069
|1,9165
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-18,32
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,38
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.552
|12,10
|
|Tam
|2.571
|2.619
|16,40
|
|Yarım
|1.255
|1.280
|8,00
|
|Çeyrek
|625
|640
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|29,70
|29,70
|-1,27
|