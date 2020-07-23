***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.07.2020 20:02
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
23.07.2020
250 442,50 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861465
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0075
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9591
En Düşük
7,9032
18:05413,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,56
|Açılış
|: 413,92
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
417,79
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|SRVGY
|21,12
|10.621.385
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6864
|8,7299
|% -0,15
|
|Frank
|7,3625
|7,4068
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8188
|1,8280
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|13,30
|
|Altın Gr.
|414
|415
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.694
|2.719
|21,20
|
|Tam
|2.775
|2.790
|21,80
|
|Yarım
|1.347
|1.365
|10,70
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,58
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,93
|4,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|43,44
|43,44
|-0,84
|
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