***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.08.2020 18:26
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
27.08.2020
250 390,00 250 405,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871458
BIST
18:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.112
En Düşük
1.102
18:057,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3810
En Düşük
7,3069
18:058,7165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6488
18:05455,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -7,72
|Açılış
|: 455,03
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
465,26
En Düşük
451,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURVA
|57,75
|1.656.971
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|12.272.566
|% 10,00
|
|FMIZP
|93,50
|43.375.451
|% 10,00
|
|PKENT
|858,20
|2.148.121
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.250.691
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|1.411.836
|% -10,00
|
|DGGYO
|11,62
|42.016.905
|% -8,29
|
|DMSAS
|5,52
|175.611.376
|% -7,07
|
|PRKME
|4,30
|199.299.975
|% -6,52
|
|MNDRS
|3,10
|31.608.683
|% -4,91
|
|GARAN
|6,99
|1.142.580.681
|% 1,30
|
|GUSGR
|6,59
|1.140.414.993
|% 0,15
|
|PETKM
|4,09
|812.120.890
|% 1,49
|
|SISE
|6,22
|698.098.579
|% -0,48
|
|FENER
|24,40
|661.709.006
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,87
|472.930.210
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,69
|597.599.456
|% 9,80
|
|PETKM
|4,09
|812.120.890
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,45
|291.060.182
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,09
|397.731.446
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3734
|7,3750
|% 0,17
|
|Euro
|8,7030
|8,7165
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,6912
|9,7398
|% -0,09
|
|Frank
|8,0692
|8,1178
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9589
|1,9687
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-34,23
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-7,72
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,21
|45,21
|-0,95
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SKBNK
-
17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
-
17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
-
17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem