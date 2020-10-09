***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.10.2020 18:12
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
09.10.2020
- - 750 1.695,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880533
BIST
17:591.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 15,03
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
17:597,8608
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0827
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
17:599,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0571
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2843
17:59487,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,70
|Açılış
|: 487,14
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler17:57
|DYOBY
|14,52
|262.435.429
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.969.538
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.012.760
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|1.968.915
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|2.528.698
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|355.816
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.651.358
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.864.993
|% -9,99
|
|PETKM
|4,62
|2.041.620.920
|% 4,29
|
|SISE
|6,90
|1.357.985.162
|% 1,62
|
|GARAN
|7,10
|1.011.677.616
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,15
|796.281.393
|% 1,59
|
|ASELS
|18,13
|675.984.628
|% 0,17
|
|PETKM
|4,62
|2.041.620.920
|% 4,29
|
|ZOREN
|2,76
|654.043.625
|% 1,47
|
|SISE
|6,90
|1.357.985.162
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,79
|338.463.472
|% 2,29
|
|KRDMD
|3,46
|657.260.766
|% 2,06
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8563
|7,8638
|% -1,00
|
|Euro
|9,2837
|9,2964
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,1854
|10,2364
|% -0,52
|
|Frank
|8,5916
|8,6433
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0895
|2,1000
|% -0,98
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|33,89
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,16
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,18
|
Seans Raporu
17:57
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
-
17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında