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***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

09.10.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [EUYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş  adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR

09.10.2020
- - 750 1.695,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880533


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:591.166
Değişim :  1,31% |  15,03
Açılış :  1.153  
Önceki Kapanış :  1.150  
En Yüksek
1.167 En Düşük
1.151
BIST En Aktif Hisseler17:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 14,52 262.435.429 % 10,00  
IDEAS 11,66 9.969.538 % 10,00  
BEYAZ 12,43 24.012.760 % 10,00  
ATSYH 4,40 1.250.440 % 10,00  
UFUK 14,74 267.871 % 10,00  
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17:57 Alış Satış %  
Dolar 7,8563 7,8638 % -1,00  
Euro 9,2837 9,2964 % -0,58  
Sterlin 10,1854 10,2364 % -0,52  
Frank 8,5916 8,6433 % -0,36  
Riyal 2,0895 2,1000 % -0,98  
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17:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 33,89  
Altın Gr. 487 487 3,83  
Cumhuriyet 3.234 3.285 51,00  
Tam 3.220 3.300 45,01  
Yarım 1.556 1.596 21,77  
Çeyrek 781 798 10,88  
Gümüş.Ons 24,73 24,77 0,92  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,16  
B. Petrol 43,16 43,16 -0,18  
Seans Raporu 17:57
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