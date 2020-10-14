***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.10.2020 19:20
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
14.10.2020
250 775,00 750 2.325,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881722
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.190
En Düşük
1.173
18:057,9092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0099
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,8984
18:059,2983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0076
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
18:05483,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,96
|Açılış
|: 483,51
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|2,42
|6.841.091
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.546.661
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.676,30
|1.133.783
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.158.725
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|623.800
|% 10,00
|
|AVOD
|9,00
|69.686.639
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.729.308
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.001,00
|405.001
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|325.899.489
|% -9,99
|
|BALAT
|10,72
|8.051.634
|% -9,99
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 4,24
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,42
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% -0,52
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9050
|7,9092
|% -0,13
|
|Euro
|9,2873
|9,2983
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2684
|10,3199
|% 0,54
|
|Frank
|8,6250
|8,6770
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1015
|2,1121
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|9,70
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,36
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,03
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PRKME
Yüzde 4.35 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 404 adet işlem
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17:57AKSUE
Yüzde 6.41 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 476 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 4 artarak (% 1.03 ) 1, 311
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17:56XU100
Endeks 1, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 29, 234.00 milyon TL de
-
17:56AKSUE
Yüzde 6.01 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 628 adet işlem