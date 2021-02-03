***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.02.2021 18:27
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
03.02.2021
750 3.825,00 135 710,10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907295
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,12
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.534
En Düşük
1.509
18:057,1701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0322
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
18:058,6190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0485
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
18:05421,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,57
|Açılış
|: 421,64
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|10,56
|3.612.196
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|21.021.588
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|149.938.742
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.442.227
|% 10,00
|
|SNKRN
|29,70
|1.650.300
|% 10,00
|
|AYCES
|72,00
|3.036.796
|% -10,00
|
|EMNIS
|35,02
|1.174.078
|% -9,74
|
|SEKUR
|34,20
|32.487.765
|% -8,51
|
|BTCIM
|10,28
|24.376.496
|% -8,30
|
|MERIT
|140,00
|548.609
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,52
|2.763.961.756
|% 2,44
|
|GARAN
|10,10
|1.858.816.813
|% 4,23
|
|KOZAL
|123,90
|1.434.619.139
|% 2,14
|
|ODAS
|4,10
|1.057.043.009
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|981.881.854
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,52
|2.763.961.756
|% 2,44
|
|TSKB
|1,87
|731.101.404
|% 1,63
|
|GSDHO
|2,63
|682.348.296
|% 4,78
|
|ODAS
|4,10
|1.057.043.009
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|981.881.854
|% -3,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1659
|7,1701
|% -0,45
|
|Euro
|8,6133
|8,6190
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,7460
|9,7949
|% -0,65
|
|Frank
|7,9250
|7,9727
|% -0,80
|
|Riyal
|1,9015
|1,9110
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-2,89
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,06
|
|B. Petrol
|58,44
|58,44
|0,64
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 26, 950.00 milyon TL de
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17:55RHEAG
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 689, 682 adet işlem
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17:53ISGSY
Yüzde 9.95 oranında artışla 26.74 lira fiyatla işlem gören hissede 577, 497 adet işlem
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, GARAN, KOZAA
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 22 artarak (% 0.85 ) 1, 337