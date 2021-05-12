***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.05.2021 14:59
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
12.05.2021
500 2.180,00 500 2.237,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936421
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0784
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,5101
En Düşük
8,4116
12:3510,2755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1009
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2755
En Düşük
10,1512
12:35496,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,93
|Açılış
|: 496,34
|
|Önceki Kapanış
|: 491,53
|
497,48
En Düşük
491,15
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|75.487.300
|% 0,00
|
|AYEN
|5,60
|37.680.935
|% 0,00
|
|ARDYZ
|54,70
|10.745.459
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,10
|12.936.590
|% 0,00
|
|ULUUN
|5,57
|2.017.823
|% 0,00
|
|YGGYO
|13,12
|152.663
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4945
|8,4978
|% 0,93
|
|Euro
|10,2692
|10,2755
|% 0,99
|
|Sterlin
|11,8885
|11,9481
|% 0,74
|
|Frank
|9,3237
|9,3799
|% 1,08
|
|Riyal
|2,2591
|2,2704
|% 0,92
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|2,78
|
|Altın Gr.
|496
|496
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,35
|0,03
|
|B. Petrol
|67,84
|67,84
|-1,48
|
Seans Raporu
12:35
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16:11
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