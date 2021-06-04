***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.06.2021 19:30
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
04.06.2021
500 2.137,50 250 1.075,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940280
BIST
11:141.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,59
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.447
En Düşük
1.433
11:148,6271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0397
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,6201
11:1410,4934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0567
|Açılış
|: 10,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4861
11:14522,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,52
|Açılış
|: 522,47
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
522,32
BIST En Aktif Hisseler11:14
|ATATP
|29,04
|8.692.195
|% 10,00
|
|RYSAS
|4,22
|11.424.707
|% 8,48
|
|CANTE
|8,04
|31.817.528
|% 6,63
|
|RODRG
|16,49
|1.267.385
|% 5,98
|
|QNBFB
|47,18
|66.335
|% 5,97
|
|METUR
|22,50
|15.944.340
|% -10,00
|
|MERIT
|194,40
|745.330
|% -10,00
|
|PKENT
|2.499,90
|1.267.048
|% -7,10
|
|ISBTR
|34.000,00
|34.000
|% -5,03
|
|EPLAS
|31,00
|2.869.122
|% -4,32
|
|GARAN
|8,23
|557.251.914
|% 1,60
|
|THYAO
|14,22
|481.292.968
|% 1,28
|
|SISE
|8,17
|246.389.072
|% 1,24
|
|ASELS
|15,51
|234.055.120
|% 2,85
|
|YKBNK
|2,25
|176.597.025
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,25
|176.597.025
|% 1,81
|
|GARAN
|8,23
|557.251.914
|% 1,60
|
|TSKB
|1,38
|63.294.289
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,95
|79.813.124
|% 0,00
|
|BOBET
|4,41
|156.618.507
|% 4,26
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6254
|8,6271
|% -0,46
|
|Euro
|10,4888
|10,4934
|% -0,54
|
|Sterlin
|12,1554
|12,2163
|% -0,65
|
|Frank
|9,5560
|9,6135
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2951
|2,3066
|% -0,39
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-7,14
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-6,00
|
|Tam
|3.462
|3.548
|5,47
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|2,65
|
|Çeyrek
|839
|858
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,47
|71,47
|-0,42
|
Seans Raporu
11:14
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-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, PETKM, BIMAS
-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TAVHL, AKBNK
-
11:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 17 artarak (% 1.05 ) 1, 268
-
11:28
ATATP, ETYAT, RYSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:28
MERIT, DOBUR, TUCLK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında