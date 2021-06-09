***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.06.2021 19:24
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Ha
11:431.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
11:438,5506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0393
|Açılış
|: 8,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5461
11:4310,4216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0454
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,4161
11:43517,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -4,03
|Açılış
|: 517,62
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
516,34
BIST En Aktif Hisseler11:41
|GSDDE
|6,71
|3.279.694
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|3.517.253
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,96
|2.540.274
|% 9,65
|
|BOBET
|4,83
|185.530.200
|% 9,03
|
|FENER
|35,80
|175.434.718
|% 7,77
|
|YESIL
|3,51
|47.457.860
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|4.185.199
|% -9,99
|
|DENGE
|4,24
|93.458
|% -7,83
|
|ATATP
|32,58
|179.205.591
|% -7,23
|
|TKURU
|182,10
|2.976.204
|% -6,38
|
|GARAN
|8,38
|504.740.432
|% 0,24
|
|KOZAL
|127,10
|429.378.403
|% 1,27
|
|THYAO
|14,55
|330.744.124
|% -0,07
|
|BOBET
|4,83
|185.530.200
|% 9,03
|
|EKGYO
|2,07
|179.999.323
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,07
|179.999.323
|% 1,47
|
|GARAN
|8,38
|504.740.432
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,25
|64.584.310
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,26
|105.233.954
|% -0,44
|
|BOBET
|4,83
|185.530.200
|% 9,03
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5476
|8,5509
|% -0,45
|
|Euro
|10,4153
|10,4205
|% -0,44
|
|Sterlin
|12,0220
|12,0822
|% -0,54
|
|Frank
|9,5139
|9,5712
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2753
|2,2867
|% -0,36
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-7,43
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,21
|72,21
|-0,01
|
Seans Raporu
11:41
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